Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле продолжается сбор гуманитарной помощи на ярмарках выходного дня. Принести посылки можно с 9:00 до 14:00.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, ярмарки будут работать в субботу, 8 апреля, на Комсомольской площади и на улице Приборостроительной. И в воскресенье, 9 апреля, на улице Приборостроительной.

До 10 апреля продолжается сбор гуманитарного груза для двух подразделений по направлению Кременной. Военнослужащим нужны бензопилы, гвозди (100, 150, 180, 200), лопаты (совковые и штыковые), молотки, наборы бит на шуруповерты, строительные скобы, топоры, точильные бруски.

Особенно необходимы медикаменты: жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные, обеззараживающие средства, назальные капли, детский крем, дезсредства, антибиотики.

Помимо этого, требуется нательное белье, носки, дождевики, машинки для стрижки волос на батарейках, батарейки к ним, походные газовые баллоны. Бытовые предметы: влажные салфетки, хозяйственное мыло, туалетная бумага. А также сигареты, зажигалки, газ для зажигалок.