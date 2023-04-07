Фото: Нина Соколова

В Орловской области ветераны Великой отечественной войны получат выплату ко Дню Победы. Деньги предназначены для 104 человек.

Ежегодная доплата в размере 10 тысяч рублей будет перечислена орловцам в те же дни, что и пенсия. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Если пенсию доставляют почтальоны, то ветераны получат выплату с 4 по 25 апреля. Если же пенсия зачисляется через кредитные учреждения, то получить доплату можно будет 7, 14 и 21 числа.

Напомним, 29 декабря 2022 года в ходе внеочередного заседания Орловского областного Совета народных депутатов народные избранники приняли решение о полном освобождении от уплаты транспортного налога ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.