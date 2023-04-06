Фото: пресс-служба правительства Орловской области

По итогам ярмарки вакансий 30 орловцев получили приглашения на работу. Вакансии предоставил один из орловских call-центров.

Ярмарку вакансий организовал центр занятости населения Северного района Орла на базе областного центра опережающей профессиональной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

По результатам этой ярмарки 30 орловцев заполнили анкеты и были приглашены на обучение и работу в call-центр.

Всего на Орловщине в апреле запланировано пять ярмарок вакансий. Самые крупные пройдут на базе библиотеки имени Бунина в Орле, а также в центрах занятости населения Мценского и Ливенского районов 14 и 15 апреля. Они станут региональным этапом Всероссийской ярмарки вакансий.

Кроме того, 27 апреля состоится ярмарка, которая пройдет в рамках регионального отборочного этапа IX Национального чемпионата «Абилимпикс».