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НовостиОбщество6 апреля 2023 11:29

Орловским обманутым дольщикам выплатили более 760 миллионов рублей компенсации

Средства получили 487 жителей региона
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Орловским обманутым дольщикам выплатили более 760 миллионов рублей компенсации. Средства получили 487 жителей региона.

Сумма в 769,7 миллионов рублей орловцам была выплачена с 2020 года.

В настоящее время идет возврат денег участникам долевого строительства многоэтажки 10б по улице Садовой в Нарышкино. С февраля объект формально исключили из списка проблемных.

Ранее Андрей Клычков поручил до конца 2023 года провести работу по исключению всех проблемных объектов из реестра и восстановлению прав всех дольщиков.