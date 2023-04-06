Фото: Нина Соколова

В Орловской области оштрафовали подрядчика за срыв сроков работ. Организация занималась капремонтом фельдшерско-акушерского пункта.

Строительная компания «Гранит» заключила контракт по капитальному ремонту здания фельдшерско-акушерского пункта в Краснозоренском районе в прошлом году. В установленный срок подрядчик работы не завершил. Тогда межрайонная прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении генерального директора строительной фирмы.

- Постановлением суда должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Судебный акт о привлечении к ответственности не вступил в законную силу, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

На данный момент подрядная организация все работы на объекте завершила.