Фото: Ольга Супонева

Новую школу в Орле построит московская компания. Такая информация появилась на портале «Госзакупки».

Решение о том, кто построит школу на 1225 мест на улице Родзевича-Белевича в областном центре, конкурсная комиссия приняла 30 марта. На торги была подана одна заявка от ООО «Управление капитального строительства». Из-за необходимости заключить контракт до первого апреля повторные торги объявлять не стали.

Теперь москвичам предстоит разработать проект, после он должен будет пройти все необходимые госэкспертизы, а уже затем фирма приступит к строительству учебного заведения. На эти цели из бюджета выделено почти 1,2 миллиардов рублей. Кроме того, по контракту предусмотрен аванс в 30%. Завершить работы компания обязана 25 декабря 2024 года.