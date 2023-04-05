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НовостиОбщество5 апреля 2023 6:43

В Орле около Фундаментальной библиотеки установят фонари

Сейчас этот участок не освещен
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Орле около Фундаментальной библиотеки установят фонари. Сейчас этот участок не освещен.

В прошлом году на всем протяжении улицы Пионерской в рамках ремонта установили более мощные уличные светильники. При этом около Фундаментальной библиотеки Орловского государственного университета имени Тургенева фонарей нет совсем.

– По поручению мэра Орла Юрия Парахина за счет средств городского бюджета там будут установлены две дополнительные мачты. Сейчас ведется поиск подрядчика, начальная максимальная цена – 383 тысячи рублей, – сообщает пресс-служба администрации Орла.

Работы по установке освещения будут выполнены в течение месяца с момента подписания контракта, то есть ориентировочно к первому мая.