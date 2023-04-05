Фото: Елена Зябкина

В Орле около Фундаментальной библиотеки установят фонари. Сейчас этот участок не освещен.

В прошлом году на всем протяжении улицы Пионерской в рамках ремонта установили более мощные уличные светильники. При этом около Фундаментальной библиотеки Орловского государственного университета имени Тургенева фонарей нет совсем.

– По поручению мэра Орла Юрия Парахина за счет средств городского бюджета там будут установлены две дополнительные мачты. Сейчас ведется поиск подрядчика, начальная максимальная цена – 383 тысячи рублей, – сообщает пресс-служба администрации Орла.

Работы по установке освещения будут выполнены в течение месяца с момента подписания контракта, то есть ориентировочно к первому мая.