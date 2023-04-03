Фото: орловский МФЦ Фото: Елена Зябкина

В Орловской области откроются новые Семейные МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Очередные отделения Семейного МФЦ на территории Орловской области должны будут открыться до декабря 2023 года. Такое поручение глава региона дал Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости региона.

В этом году планируется открытие Семейных МФЦ в Кромском, Урицком районах и Мценске на базе комплексных центров социального обслуживания населения.

– Поддержка семей с детьми – ключевой приоритет государства, и мы в своей работе также уделяем ему особое внимание, – подчеркнул Андрей Клычков.

Напомним, на развитие сети Семейных МФЦ Орловщина получила средства из федерального бюджета в размере 10 миллионов рублей. Многофункциональные центры этого типа были открыты в областном центре, Болхове и в Ливнах.