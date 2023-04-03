Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На разработку проектной документации для благоустройства дворов в Орле потратят 8 миллионов рублей. В выборе объектов принимают участие сами орловцы.

Подрядчик, который займется разработкой проектной документации на благоустройство дворовых территорий областной столицы, был определен сегодня на заседании правительства Орловской области.

По итогу проведенного аукциона было получено четыре заявки. Самым выгодным по цене и срокам исполнения стало предложение ЗАО «Горпроект». За свои услуги организация запросила наиболее выгодную цену - восемь миллионов рублей.

ЗАО «Горпроект» готова приступить к работе после подписания контракта. В реестре недобросовестных подрядчиков данная организация не состоит.