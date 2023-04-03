В Орловской области стартовал сезон временной занятости подростков

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

3 апреля орловские школьники, достигшие 14-летнего возраста, и студенты до 18 лет приступили к временным работам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Орле подростки могут трудоустроиться кухонными работниками и членами бригады ресторана в бывший «Макдоналдс». Школьников Орловского муниципального округа и Ливенского района ожидают подсобные работы в своих образовательных учреждениях. Еще около 60 подростков примут на работу уборщиками помещений и дворниками в школы Мценска.

Зарплату подростки получат из расчета от установленной минимальной заработной платы (16 242 рубля) за фактически отработанное время. Вдобавок к этому школьники и студенты получат материальную поддержку от службы занятости в размере 1,5 тысяч рублей.

- Рабочая смена несовершеннолетних до 15 лет по трудовому законодательству РФ не превышает 4 часов, подросток до 16 лет может работать 5 часов, 17-летнего можно привлечь к 7-часовому рабочему дню, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Для трудоустройства нужно зарегистрироваться на единой цифровой платформе «Работа в России» в качестве ищущего работу. С регистрацией на ЕЦП подростку помогут в центре занятости населения по месту жительства.