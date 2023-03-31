Фото: Ольга Супонева

Инструкторы поисково-спасательного отряда встретятся с юными орловцами. Профилактическое мероприятие пройдет 2 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Мероприятие будет посвящено 8-летию регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Профилактическую игру «Панда Алерт» проведут для юных жителей региона инструкторы. Ребят научат ориентироваться в природной среде, помогут закрепить знания и привить навыки анализа местности. Также участникам мероприятия расскажут, как изменился поисково-спасательный отряд за эти восемь лет, а также какие методики поиска сейчас используются.

Мероприятие пройдет в это воскресенье, 2 апреля, с 12 до 15.00.

Желающих поучаствовать будут ждать на площадке перед типографией «Труд» и МФЦ.