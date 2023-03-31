Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области семьям участников СВО полностью компенсируют стоимость путевки в детские лагеря. Льготы получат и другие категории орловцев.

Депутаты орловского горсовета утвердили меры поддержки по оплате стоимости путевки в загородные лагеря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Начальник управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла Сергей Шаров подчеркнул, что детям из семей участников СВО и вынужденным переселенцам из Украины будет компенсировано 100% стоимости путевки.

Помимо этого, компенсацию в 85% получат: дети военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах, дети работников муниципальных и государственных учреждений Орла, дети работников организаций, которые находятся в процедуре банкротства или имеют просроченную задолженность по оплате труда, дети работников коммерческих предприятий, ИП и работающих у ИП, самозанятых граждан.

– Всего в этом году в оздоровительных лагерях отдохнут 1 862 ребенка, в том числе 890 детей из льготных категорий. Для них предусмотрены смены на 7, 10, 12, 14 и 21 день. Стоимость путевки, в зависимости от дней в смене, колеблется от 9,6 тысяч рублей до 28,8 тысяч рублей, – отметил Сергей Шаров.

Кроме того, в пришкольных лагерях этим летом отдохнут 6 067 детей. Народные избранники сегодня утвердили в том числе меру соцподдержки по обеспечению питанием в них.

К льготным категориям среди шести тысяч школьников относятся 2 430 детей. Для них будет обеспечиваться бесплатное питание в пришкольных лагерях.