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НовостиОбщество30 марта 2023 14:30

Орловским работодателям выплатили субсидии за трудоустройство безработных

Общая сумма компенсаций составила более миллиона рублей
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

Орловским работодателям выплатили субсидии за трудоустройство безработных. Общая сумма компенсаций составила более миллиона рублей.

В прошлом году субсидии получили 25 местных работодателей. Такая компенсация положена организациям, которые занимаются

трудоустройством определенной категории жителей региона. В рамках программы субсидирования на работу устроили инвалидов, жителей ЛДНР, получивших временное убежище в стране, а также тех, кто был под риском увольнения.

Организации могут получить субсидию за трудоустройство всех безработных до 30 лет. Чтобы получить господдержку, работодатель должен соответствовать определенным критериям.

- Проверив работодателя и идентифицировав работника, соцфонд произведет выплату денежных средств.

Размер субсидии — это три МРОТа, увеличенные на районный коэффициент и сумму страховых взносов, которые уплачены во внебюджетные фонды, - уточнили в орловском отделении Социального фонда.