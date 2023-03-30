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НовостиОбщество30 марта 2023 13:56

В орловский детский сад поставили творог с повышенным содержанием дрожжей

Нарушения выявил Россельхознадзор
Нина СОКОЛОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В орловский детский сад поставили творог с повышенным содержанием дрожжей. Нарушения выявил Россельхознадзор.

Пробы пищевой продукции для исследования отобрали в трех бюджетных учреждениях Орла. По данным ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, согласно полученным протоколам испытаний в трех пробах творога производства орловского предприятия «Торговый дом» обнаружено превышение предельно допустимого количества дрожжей. Такая продукция попала, в том числе, и в детский сад.

Исследования подтвердили, что этот творог не соответствует требованиям технических регламентов. В связи с этим, декларацию о соответствии производителя ООО «Торговый дом» признали недействительной.

Информационные письма были направлены владельцам этой продукции, поставщикам и самому производителю. Кроме того, эта информация была передана в прокуратуру.