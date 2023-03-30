Фото: Василий Новиков

В Орле на улице Покровской построят четырехэтажку с двухуровневыми квартирами. Новый дом возведут на месте полуразвалившихся зданий.

Вопрос об изменении архитектурного облика заповедной зоны Орла в связи с планируемым строительством дома по улице Покровской депутаты орловского городского Совета рассмотрели 28 марта. Об этом рассказал председатель горсовета Василий Новиков.

О том, как будет выглядеть новое здание, народным избранникам рассказала начальник городского управления градостроительства Мария Родштейн. По ее словам, это будет четырехэтажное здание (первые два этажи – двухуровневые квартиры, третий и четвертый – одноуровневые) с панорамным остеклением. Кроме того, на территории дома будет соблюден норматив по парковочным местам и появится архитектурная подсветка.

- В целом, согласно представленному эскизному проекту, новый дом вполне вписывается в общий архитектурный ансамбль. Коллеги-депутаты на профильном комитете одобрили изменения, окончательное решение мы примем на сессии горсовета в эту пятницу, 31 марта, - написал в своем телеграм-канале Василий Новиков.