Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле открылся образовательный форум «Педагог: профессия, призвание, творчество». Он проходит в рамках Года педагога и наставника.

Одну из площадок, базирующуюся в школе №5, открыл начальник управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла Сергей Шаров.

– Сейчас мы говорим о том, чтобы методическое сопровождение педагогов перешло на новый уровень. Здесь мы учитываем и стратегические цели развития образования. Все предпосылки говорят о том, что данный форум нужно сделать ежегодным, – поделился начальник управления.

Всего, по сообщению пресс-службы администрации города Орла, работа идет в девяти образовательных учреждениях. В мероприятиях принимают участие 1 200 специалистов областного центра. Орловские педагоги делятся с коллегами уникальным опытом работы в воспитании детей с ОВЗ, с бережливым производством, качеством образовательного процесса.

В гимназии №19 имени Героя Советского Союза Меркулова городской образовательный форум собрал учителей физики, химии и биологии. На базе «Кванториума» работала площадка под названием «Современные педагогические технологии в формировании естественнонаучного образования».