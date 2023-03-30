Фото: Елена Зябкина

В Орловской области запустят проект «Народной приемки». Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Пристальное внимание будет уделено дорожным работам. Глава региона напомнил, что в 2022 году на Орловщине рекордные восемь миллиардов рублей ушло на ремонт, реконструкцию и прокладку новых дорог. На эти деньги отремонтировали более 200 километров автодорог.

В 2023 году предстоит сдача двух крупных проектов – Красного моста в Орле и капитальной переправы через реку у деревни Тайное.

– Очень много вопросов именно по придомовым дорогам. С надлежащим качеством должны быть отремонтированы дороги "шаговой доступности" для людей. Поэтому мы запустим проект Народной приемки объектов не только по дорогам, но и по дворам, а также объектам социальной сферы, – рассказал Андрей Клычков.

Губернатор особо подчеркнул, что каждая копейка, вкладываемая в инфраструктуру региона, должна приносить результат.