Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Орловским дачникам напомнили правила пожарной безопасности. Профилактический рейд провели сотрудники МЧС.

Садоводческие и дачные товарищества посетили специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Они провели обход участков и прилегающей территории, проинструктировали собственников по соблюдению требований противопожарного режима. На одной из дач был зафиксирован случай сжигания сухой травы с нарушением правил пожарной безопасности. Владелец участка получил предупреждение.

Специалисты также разъяснили изменения в правилах противопожарного режима, которые вступили в силу с 1 марта этого года. Нововведения коснулись использования открытого огня и разведения костров. Например, сжигать сухую растительность можно на расстоянии не менее 15 метров от построек.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, владельцам дач посоветовали окашивать сухую траву вокруг участка, убирать мусор и горючие материалы, а также всегда иметь под рукой первичные средств пожаротушения. Такие мероприятия продолжатся на всей территории Орловской области.