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НовостиПроисшествия29 марта 2023 12:36

Два орловца получили условный срок за экстремистские посты

Их мужчины размещали в социальной сети «ВКонтакте»
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Два орловца получили условный срок за экстремистские посты. Их мужчины размещали в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в региональном УФСБ, опубликованные орловцами материалы побуждали к насильственным действиям в отношении представителей органов власти, отдельных национальностей и религий.

Суд назначил мужчинам наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», одному фигуранту на год, второму – на два года.

Приговоры суда вступили в законную силу.