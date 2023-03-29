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Два орловца получили условный срок за экстремистские посты. Их мужчины размещали в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в региональном УФСБ, опубликованные орловцами материалы побуждали к насильственным действиям в отношении представителей органов власти, отдельных национальностей и религий.

Суд назначил мужчинам наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», одному фигуранту на год, второму – на два года.

Приговоры суда вступили в законную силу.