Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области на заседании антинаркотической комиссии обсудили вопросы профилактики зависимостей. Речь шла и о комплексной реабилитации наркоманов в регионе.

Соответствующие вопросы были рассмотрены 29 марта в здании администрации Орловской области. Заседание антинаркотической комиссии провел начальник регионального УМВД РФ Юрий Савенков. На встрече также присутствовали члены правительства Орловской области, федеральный инспектор по Орловской области Алексей Королев, ректоры орловских вузов, руководители силовых структур и правоохранительных органов.

Руководитель регионального Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина рассказала присутствующим о том, что в Орловской области в 30 центрах социального обслуживания населения оказываются социальные услуги гражданам с наркотической или алкогольной зависимостью, а также семьям наркопотребителей.

- За 2022 год количество наркопотребителей, на которых судами была возложена обязанность пройти социальную реабилитацию, составляет 114 человек, из них 54 человека успешно прошли социальную реабилитацию в подведомственных учреждениях социального обслуживания населения, - сообщила Ирина Гаврилина.

Говоря об оценке развития наркоситуации на территории Орловщины в 2022 году, начальник управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Зыков отметил, что в регионе более благополучная обстановка по уровню распространения наркомании, чем в целом по стране. По его словам, текущие показатели общей заболеваемости и первичной заболеваемости наркоманией остаются значительно ниже аналогичных показателей ЦФО и РФ.