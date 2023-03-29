Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области спасатели достали из воды автомобиль. Легковушка скатилась в реку Цон.

28 марта автомобиль, «ВАЗ-2115», с берега около улицы Набережной поселка Знаменка Орловского муниципального округа, скатился в реку Цон. Машина полностью скрылась под водой. О помощи попросил владелец отечественного авто. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Подъем машины из воды проводили сотрудники поисково-спасательного отряда.

– Точное место, где мог находиться автомобиль, его владелец указать не мог. Поэтому сначала проводились поиски автомобиля. Для этого спасатель-водолаз погрузился под воду. Осложняли работу сильное течение и практически полное отсутствие видимости, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

В итоге автомобиль был обнаружен на глубине трех метров. Спасатель-водолаз закрепил на машине буксировочный трос и ее извлекли из воды.