В Орле будут судить организаторов подпольных игровых залов

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей города Орла. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

По данным следствия, обвиняемые с ноября 2020 года по февраль 2022 года, незаконно организовали и проводили азартные игры в четырех помещениях, расположенных на территории двух районов города Орла. В результате незаконной деятельности организаторы подпольных залов получили доход в размере не менее 95 000 рублей. В итоге вычислить преступников смогли полицейские.

- После проведения значительного объёма следственных и процессуальных действий предварительное следствие завершено, по его результатам обвиняемые полностью признали вину в совершенном преступлении. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.