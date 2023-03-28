Фото: Нина Соколова

В Ливнах появится более четырех тысяч квадратных метров цветочных клумб. Они украсят общественные территории.

Об этом сообщает «Ливенская газета». Так, рассаду декоративных цветов для площадей, улиц, скверов, дорожных развязок уже выращивают в теплице. Первые посевы появились еще в конце января.

В общей сложности к летнему сезону планируют произвести 6200 кустов рассады. В открытый грунт их начнут высаживать в начале мая. Декоративные клумбы растянутся более чем на четыре тысячи квадратных метров.

Цветочный ассортимент разнообразен. Для клумб вырастят бархатцы, целозию, цинерарию, виолу, циннии. Также там будет красоваться петуния, хризантемы и канны. Не обойдется и без новых растений: на клумбы высадят гацанию и алиссум.