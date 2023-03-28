Фото: Ольга Супонева

В Орловской области снизились темпы инфляции. Она замедлилась на 0,8 процентных пункта.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Так, в феврале годовая инфляция на Орловщине замедлилась на 0,8 процентных пункта до 11,7%. На это повлияли различные факторы. Например, снизились издержки производителей. В 2022 году зерна намолотили больше, чем в 2021. Соответственно стала дешевле мука, что повлияло на снижение цен на кондитерские изделия.

Кроме того, расширились предложения на внутреннем рынке. К примеру, поставщики увеличили производство молока. После чего начали снижаться цены на сыр и отдельные виды молочной продукции. Еще выросло предложение лесоматериалов, которые также подешевели.

Также на замедление инфляции повлияла поставка электроники и бытовой техники через дилеров. Предложение таких товаров в орловских магазинах увеличилось. Так, годовой темп роста цен на продукты снизился на 0,6 процентных пункта до 9,5%, а на

непродовольственные товары – на 0,8 процентных пункта до 14,1%.