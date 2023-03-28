Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области заложат более 100 гектаров новых садов. В прошлом году фруктовыми деревьями засадили более 120 гектаров.

Такой информацией поделился заместитель губернатора Орловской области в правительстве Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков.

Он отметил, что планы по развитию садоводства в регионе реализуются хорошими темпами.

– Сейчас бизнес понимает, что садоводство – это востребованное и высокомаржинальное направление, которое имеет государственную поддержку. Правительство Орловской области помогает такому бизнесу с точки зрения овощехранилищ, а также путем введения в оборот земель, которые ранее были невостребованными, – отметил Сергей Борзенков.

В 2022 году в регионе высадили 126 гектаров новых садов интенсивного типа. Еще 100 гектаров садов будет заложено весной этого года. В Дмитровском районе инвестор планирует заложить большой яблоневый сад на одной тысяче гектаров. Проект предусматривает хранение всей полученной сельскохозяйственной продукции на территории Орловской области. Поэтому в ближайшем будущем будут построены два фруктохранилища для сортовых яблок.