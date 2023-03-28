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НовостиОбщество28 марта 2023 7:04

В Орловской области отремонтировали Титовский фельдшерский пункт

Его не реставрировали с шестидесятых годов прошлого века
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

В Орловской области отремонтировали Титовский фельдшерский пункт. Его не реставрировали с шестидесятых годов прошлого века.

Капитальный ремонт в Титовском ФАПе Шаблыкинского района состоялся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Департамент здравоохранения региона.

Отметим, что в здании, построенном еще в 60-е годы прошлого века, капитального ремонта не было ни разу. Из-за этого строителям предстояло полностью реконструировать объект, укрепить фундамент, заменить кровлю, провести все внутренние отделочные работы, отремонтировать крыльцо, а также установить пандус.

В обновленном ФАПе есть процедурная и отдельные кабинеты для приема взрослых и детей. Мебель и оснащение привезут, когда работы примет заказчик.