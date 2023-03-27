Фото: Елена Зябкина

Появились дизайн-проекты орловских общественных территорий, выбранных для благоустройства. Об этом сообщил в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин.

Федеральное голосование за объекты, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», стартует 15 апреля и завершится 31 мая. В Орле оно определит победителя среди общественных территорий, выигравших предварительный отбор. Это Городской парк культуры и отдыха, сквер имени Генерала Гуртьева, сквер имени Бунина, парк «Ботаника», ландшафтный сквер «Дворянское гнездо».

При этом, Городской парк и Дворянское гнездо стали победителями прошлогоднего голосования и ожидают благоустройства. Из-за масштаба работы разделены на этапы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году в Городском парке обновится территория у «Кванториума», будет установлена новая летняя сцена и облагорожена прилегающая территория. На Дворянке работы развернутся преимущественно в верхнем парке.

Дизайн-проекты Юрий Парахин опубликовал у себя в соцсетях. Ознакомится с ними можно по ссылке.