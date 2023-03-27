Фото: Елена Зябкина

В Орле маленький ребенок оказался заложником квартиры. Дверь не получалось открыть из-за неисправного замка.

Инцидент произошел вечером 26 марта на улице Нормандия-Неман. Там в одной из квартир дома из-за сломанного замка остался закрытым малолетний ребенок. Ему потребовалась помощь спасателей.

Прибывшие пожарные открыли дверь при помощи специального инструмента и освободили ребенка.

А 25 марта сотрудники техногенной группы областной поисково-спасательной службы выезжали в переулок Молодогвардейский города Орла, где требовалась помощь женщине. Спасатели проникли через окно, открыли дверь в квартиру и передали женщину врачам скорой медицинской помощи.

По данным пресс-службы МЧС региона, за прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 24 раза, из них три выезда на ликвидацию пожаров и 21 – на различные происшествия и помощь населению.