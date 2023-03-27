Фото: районной газеты «Сельская правда»

В Орловской области детская школа искусств закупила оборудование на четыре миллиона рублей. Первая партия инструментов уже доставлена в учреждение.

Новые музыкальные инструменты и оборудование на крупную сумму получила в рамках национального проекта «Культура» Покровская детская школа. Об этом сообщила районная газета «Сельская правда».

В первую партию вошли пианино, флейты, классические гитары, барабанная установка и электрогитары (для эстрадного ансамбля), балалайки, домра, гусли и комплектующие к ним.

Уже в апреле в культурное образовательное учреждение завезут мебель столы, табуреты, шкафы.

Вслед за оснащением школы искусств района и ее филиала в Дросково высокоскоростным интернетом, по словам директора Покровской ДШИ Натальи Шатохиной, здесь должны появиться интерактивные доски, мультимедийные проекторы, ноутбуки, интерактивные стойки интерактивные со встроенными планшетами.

Художественные классы школы ждут мольберты, гончарные круги и муфельные печи. Для маломобильных групп населения по этому проекту будет получен подъемник.

Помимо этого, библиотечный фонд школы искусств пополнят учебно-методические пособия, учебники, хрестоматии. Художественные альбомы уже получены. Поступит и большой обновленный нотный и репертуарный материал.