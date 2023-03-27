Под Орлом перевернулась легковушка с подростком внутри

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом легковушка опрокинулась в кювет. Водителя и 15-летнюю пассажирку машины доставили в больницу.

ДТП произошло днем 26 марта на автодороге «Дросково-Топки» Покровского района. 30-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" ехал со стороны деревни Грачевка в сторону села Дросково. В районе 4 километра дороги автомобилист не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием машины.

В результате ДТП водитель и 15-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Их госпитализировали.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, за прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения.