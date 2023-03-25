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НовостиОбщество25 марта 2023 11:42

В Орле сотрудник управляющей компании вовремя не рассмотрел обращение и получил штраф

По решению суда он заплатит пять тысяч рублей
Нина СОКОЛОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орле сотрудник управляющей компании вовремя не рассмотрел обращение и получил штраф. По решению суда он заплатит пять тысяч рублей.

Проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений провела прокуратура Советского района. Было установлено, что в организацию «Зеленая роща» обратился местный житель. Его обращение было рассмотрено с нарушением установленного срока.

- В связи с допущенными нарушениями в отношении первого заместителя управляющей компании «Зеленая роща» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), - сообщили в прокуратуре Орловской области.

Суд назначил должностному лицу штраф в размере пять тысяч рублей. Нарушения были устранены.