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Орловцам рассказали о новом виде интернет-мошенничества. Аферисты предлагают жертвам вложиться в прибыльные проекты.

В сети Интернет продолжают появляться новые мошеннические схемы, через которые пользователи попадают в финансовые пирамиды или другие сомнительные проекты. Особенно популярными стали проекты с почасовой прибылью. Попавшемуся на удочку аферистов «инвестору» обещают баснословную прибыль до 900% в час. Объясняется это разницей цен на финансовых рынках. А эту самую разницу помогают вычислить высокочастотные роботы, которых программируют опытные специалисты. Остается только выгодно вложиться.

В Банке России рассказали, что преступники уверяют, что вложенные деньги запускаются в оборот моментально, и уже через час можно будет получить результат от «инвестиций». В подтверждение своей легенды «почасовики» предлагают изучить рейтинги, составленные якобы независимыми финансовыми компаниями. На самом деле они являются фейковыми.

Чтобы не попасться на удочку интернет-мошенников, нужно обязательно проверить наличие лицензии или разрешения на работу у финансовой компании, с которой планируется сотрудничество.