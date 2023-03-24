Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле наградили лучших работников культуры региона. Торжественное мероприятие прошло в ОГАТ имени И. С. Тургенева.

В честь наступающего профессионального праздника губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил работникам культуры ведомственные награды, сертификаты победителей конкурса в рамках национального проекта «Культура», медали «За трудовые успехи», а также почетные грамоты и благодарности.

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации» присудили духовому оркестру «Прометей» детской хоровой школы города Орла. Звание «Почетный работник культуры Орловской области» получили Андрей Журин, руководитель и дирижер Заслуженного коллектива народного творчества РФ духового оркестра «Прометей» детской хоровой школы города Орла и Александр Воробьев, председатель Орловского отделения Союза литераторов России.

- Я сердечно признателен вам за неустанную и многогранную работу на ниве культуры и искусства. На вас лежит большая ответственность по воспитанию патриотизма, верных нравственных ориентиров у молодежи. Спасибо за все, что вы делаете для людей, для области, для страны. Ваша работа – символ беззаветного служения культуре России, яркий пример патриотизма и любви к родному краю, - обратился к работникам культуры глава региона.

Губернатор напомнил, что в 2022 году финансирование национального проекта «Культура» составило почти 100 миллионов рублей. За эту сумму капитально отремонтировали три сельских дома культуры, провели модернизацию детских школ искусств и театров, техническое оснащение и ремонт муниципальных музеев, приобрели шесть автоклубов. В 2023 году финансирование этой сферы увеличено и составит 111 миллионов рублей.