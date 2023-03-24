Фото: Сергей Борзенков

На Орловщине дан старт весенним полевым работам. Об этом сообщил в соцсетях замгубернатора Сергей Борзенков.

Заместитель губернатора в правительстве Орловской области по развитию агропромышленного комплекса рассказал о том, что к подкормке озимых зерновых культур и многолетних трав приступили в восьми районах области.

По его словам минеральные удобрения внесены на 9 тысяч гектаров озимых зерновых культур и 6,5 тысяч гектаров многолетних трав. Предприятиями Орловской области приобретено 264,5 тысяч тонн минеральных удобрений, из них в хозяйства прибыло уже 182,3 тысяч тонн, что полностью покрывает потребность в первой подкормке.

В прошлом году осенью возникла проблема – из-за переувлажнения почвы аграрии не смогли провести сев озимых в полном объеме. Поэтому у орловских сельхозработников сложились большие планы на яровые культуры.

– Успешное проведение посевной кампании определяется не только наличием топлива и минеральных удобрений, подготовленной техники, прошедшей ремонт, но и доступом к финансовым средствам, – уточнил Сергей Борзенков.

На данный момент производителям сельхозтоваров Орловской области перечислены субсидии в размере 334, 1 миллиона рублей. Это составляет порядка 27 % от общего объема бюджетных средств.