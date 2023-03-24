Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области 61-летнего мужчину обвиняют в убийстве сожительницы. Орловец уже допрошен следователем.

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 60-летней жительницы села Архангельское Глазуновского района области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Подозреваемый в совершении данного преступления уже задержан. Им оказался 61-летний сожитель погибшей. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном и сообщил, что вечером в день убийства он был пьяным и находился дома вместе с потерпевшей. Между ними на бытовой почве возникла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил сожительницу ножом в живот. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

В настоящее время мужчина допрошен следователем и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства.