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НовостиПроисшествия24 марта 2023 8:31

В Орловской области 61-летнего мужчину обвиняют в убийстве сожительницы

орловец уже допрошен следователем
Ирина КАБАНОВА
Фото: СУ СК России по Орловской области

Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области 61-летнего мужчину обвиняют в убийстве сожительницы. Орловец уже допрошен следователем.

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 60-летней жительницы села Архангельское Глазуновского района области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Подозреваемый в совершении данного преступления уже задержан. Им оказался 61-летний сожитель погибшей. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном и сообщил, что вечером в день убийства он был пьяным и находился дома вместе с потерпевшей. Между ними на бытовой почве возникла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил сожительницу ножом в живот. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

В настоящее время мужчина допрошен следователем и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства.