Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Ливнах несколько человек остались без бани из-за пожара. Жилой дом удалось спасти от огня.

Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, 23 марта в переулке Молодежный в Ливнах загорелся жилой дом на двух хозяев. На момент прибытия пожарных открытым пламенем горела пристроенная к дому деревянная веранда. Существовала угроза распространения огня на внутренние помещения жилого дома.

В результате пожара частично выгорела изнутри баня. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается специалистами.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 29 раз, из них 19 выездов на ликвидацию возгораний и 10 выездов на помощь населению.