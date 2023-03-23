Орловца арестовали за причинение смерти матери

Фото: скриншот видео пресс-службы СУ СК России по Орловской области

Орловца арестовали за убийство матери. Преступление произошло в Северном районе областной столицы.

Региональными следственными органами расследуется факт смерти 76-летней жительницы Северного района города Орла. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что к совершению преступления оказался причастен 57-летний сын погибшей. Сейчас он задержан по подозрению в совершении преступления по признакам причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Мужчина сообщил, что в конце февраля 2023 года мужчина находился в своей квартире вместе с матерью. После того как пожилая женщина потеряла равновесие и упала на пол квартиры орловец нанес ей несколько ударов костылем в область грудной клетки. 13 марта от полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась в больнице.

– В настоящее время мужчина допрошен следователем. Ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу судом удовлетворено. Продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, назначен комплекс судебных экспертиз, – сообщили "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.