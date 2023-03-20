Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области после ремонте одной из ЦРБ проведут дополнительные работы. На них потратят 18 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в процессе реставрации Ливенской ЦРБ были выявлены дополнительные работы, необходимые для приведения лечебного учреждения в полное соответствие нормативным требованиям. К ним относятся архитектурные решения и слаботочные сети, а также конструктивные решения и инженерные сети. Стоимость работ после получения положительного заключения государственной экспертизы составила 18 миллионов рублей. Отмечается, что необходимые лимиты финансирования были предусмотрены ранее на основании заявленной потребности заказчика.

Напомним, что в конце 2022 года с подрядной организацией ООО «Долина» был заключен государственный контракт на капитальный ремонт поликлиники Ливенской ЦРБ. Сумма договора составила 51,3 миллионов рублей.