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Более 13 тысяч орловцев привились от пневмококковой инфекции за последние два года. Такую информацию озвучили на заседании правительства региона.

Из регионального бюджета Орловской области в течение пяти лет выделялись финансовые средства для приобретения вакцины против пневмококковой инфекции для орловцев, подлежащих вакцинации в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

К вакцинируемым относятся мужчины призывного возраста, а также жители Орловщины старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями. В результате за последние два года были привиты более 13 тысяч человек, что снизило заболеваемость внебольничными пневмониями пневмококковой этиологии по сравнению с 2020 годом в 3,5 раза.