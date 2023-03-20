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В Орловской области мошенники стали чаще представляться сотрудниками Следкома. В ведомстве граждан призывают к бдительности и осторожности.

По данным СУ СК России по Орловской области, в последнее время в адрес правоохранительных органов региона стали часто поступать сообщения о случаях телефонного мошенничества, причем представляются аферисты сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации.

Используя подмену номеров, мошенники просят граждан перечислить деньги на указанный ими счет, чтобы избежать хищения.

- Разъясняем, что ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований об отчуждении имущества, в частности, переводе денежных средств на какие-либо счета. Кроме того, сотрудники СК России не проводят следственных действий посредством телефонной связи. И если вам звонят и, представившись следователем, сообщают, что необходимо провести допрос по телефону и ответить на вопросы о ваших банковских счетах или вкладах, необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы, - напомнили орловцам в пресс-службе ведомства.

В случае если мошенники представляются следователями следственного управления СК России по Орловской области, жителям региона советуют воспользоваться телефонами, размещенными на официальном сайте регионального следственного управления, для проверки информации.