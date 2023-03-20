Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле из горящего дома эвакуировали пять человек. Пожар произошел 18 марта в переулке Лескова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области возгорание случилось в подъезде многоквартирного дома, находящегося в стадии расселения. На момент прибытия пожарных подъезд горел, наблюдалось сильное задымление, существовала угроза распространения огня. Пожарные приступили к эвакуации жильцов и тушению пожара.

В результате пожара выгорел деревянный лестничный проем. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

За прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 25 раз, из них 10 выездов на ликвидацию возгораний и 15 выездов на помощь населению. На пожаре в Орле эвакуировано пять человек, а на пожаре во Мценском районе погиб мужчина.