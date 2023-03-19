Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловская область передала военным двухтонный гуманитарный груз. Его отвезли на место дислокации россиян под Сватово.

Гуманитарная помощь по поручению губернатора собрана жителями Троснянского района. В зону СВО отвез посылку глава муниципалитета Артем Левковский. Об этом Андрей Клычков сообщил в своих соцсетях.

Военнослужащим переданы два дизельных генератора на пять кВ, утеплитель, строительная пленка, тент, газовые баллоны, термобелье, нижнее белье, перчатки, футболки, батарейки, фонарики, бензопилы, два тепловизора, наборы инструментов, маскировочные сетки, сварочный аппарат, сапоги, медикаменты, сигареты, печи для приготовления еды, продукты питания и многое другое.

Военнослужащие, находящиеся на территории Луганской Народной Республики, передали привет и слова благодарности жителям Троснянского района, Мценского и Залегощенского районов и города Орла.

Кроме того, бойцы записали видео для своих семей и просили передать его женам, детям, матерям.