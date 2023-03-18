Сбер в Воронеже провел межрегиональный турнир по хоккею с шайбой

Мероприятие прошло в СЗК «Платинум Арена». В торжественной церемонии открытия спортивного мероприятия приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер. Специальным гостем турнира стал депутат Государственной думы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. В течение двух дней за победу в турнире боролись семь команд. Каждая состояла из представителей региональных органов власти и бизнес-сообществ регионов Черноземья. Всего на лед вышло более 120 любителей хоккея.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка: «Мы рады, что впервые в Воронеже нам удалось собрать сборные команды от каждой территории Черноземья. Особенно хочется выразить благодарность руководителям регионов, которые откликнулись на наше приглашение. Сбер приготовил обширную программу. Помимо спортивного праздника мы также провели социальную акцию вместе со спортивной школой олимпийского резерва №24 имени В.А. Третьяка. Владислав Александрович лично пообщался с воспитанниками школы, для которой банк закупит спортивный инвентарь. Надеемся, что встреча с легендой хоккея замотивировала ребят, а новая амуниция поможет улучшить тренировочный процесс».

Все команды продемонстрировали динамичную и красивую игру. Обладателем главного приза турнира стала сборная Тамбовской области, которая сумела в финале обойти команду Сбера. Третью строчку турнирной таблицы заняла сборная Орловской области. Награды победителям вручил лично Владислав Третьяк.

Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России, заслуженный тренер России: «Очень рад, что хоккей объединил всех нас на этой прекрасной ледовой арене. Мы — спортивная нация. Хоккейные традиции – лидерство и командный дух – важны не только в спорте. Как и другие командные игры, хоккей учит работать сплоченно, как единый организм. Любой коллектив достигает наивысшего результата только при слаженной работе. Очень рад, что ребята, которые выходили на лед, самоотверженно боролись за победу. Сегодня мы увидели позитивный настрой всех участников. Прекрасно, что Сбер проводит такие спортивные мероприятия и, надеюсь, что их будет как можно больше».