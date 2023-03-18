Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Под Орлом спасатели ежедневно переправляют около 50 человек. Это единственный способ перейти на другой берег в деревне Быстрая.

Весеннее половодье на территории Орловщины началось 12 марта. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, в области сейчас подтоплено 13 низководных мостов, придомовые территории СНТ в Орловском МО. В ближайшее время прогнозируется продолжение колебаний уровня воды в реках. С 14 марта в деревне Быстрая Орловского округа работает спасательный пост, благодаря которому ежедневно с одного берега на другой переправляется около 50 человек.

Отмечается, что пост будет работать до стабилизации паводковой обстановки. Нужно сказать, что уже наблюдается спад уровня воды.

В настоящее время мониторинг паводковой обстановки продолжается совместными усилиями МЧС и муниципалитетов, в том числе и с помощью беспилотника ГУ МЧС России по Орловской области.