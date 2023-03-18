Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области сгоревший в пожаре мужчина стал объектом доследственной проверки. ЧП случилось 17 марта в Урицком районе.

Деревянный жилой дом загорелся в деревне Борщевка. В результате пожара помещение полностью сгорело. После тушения в здании было обнаружено тело 33-летнего жильца. По данному факту Урицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Орловской области организовано проведение доследственной проверки.

– В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, – рассказали "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.