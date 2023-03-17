Фото: Нина Соколова

В Орле осудили водителя, который покалечил пассажира. За руль мужчина сел пьяным.

Будучи изрядно подшофе, житель Хотынецкого района все же сел за руль. На дороге он выехал на правую обочину по ходу движения, где налетел на препятствие. В результате совершенного им ДТП пассажир, который находился в этой же машине, сильно травмировался. На горе-водителя завели дело по 264-й статье УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения).

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, суд согласился с позицией гособвинения и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на три года восемь месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Осужденный приговор обжаловал, но областной суд оставил все без изменения.