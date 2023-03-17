Фото: Нина Соколова

В Орле задержали закладчицу с 16 свертками метадона. На женщину завели уголовное дело.

34-летнюю орловчанку сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали в Советском районе. В чехле от ее телефона полицейские нашли 16 свертков с порошкообразным веществом. Исследование показало, что в них находится почти два грамма метадона. Закладки женщина собиралась разложить по тайникам.

- В отношении подозреваемой следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Орловчанка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. На данный момент решается вопрос о заключении женщины под стражу. Следствие продолжается.