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Орловцу, состоящему на учете в диспансере, запретили садиться за руль. Его водительское удостоверение аннулировал суд.

В январе этого года жителя областного центра поставили на учет в наркологический диспансер. Диагноз мужчины входит в перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами. При этом у орловца имелось водительское удостоверение, выданное в 2018 году. Действительным оно было до 2028 года.

- По результатам проверки прокурор Железнодорожного района обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении права мужчины на управление транспортными средствами, признании недействительным его водительского удостоверения и внесении соответсвующих сведений в информационный банк данных, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

Суд требования прокурора удовлетворил. Решение в законную силу еще не вступило.