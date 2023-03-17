Двух орловцев лишили свободы за серию краж

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В Орле осудили двух местных жителей за совершение многочисленных краж. Всего они совершили 20 преступлений.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, орловец признан виновным в совершении 20 эпизодов краж, совершенных группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Его соучастник, житель Мценска, признан виновным в совершении 8 эпизодов.

Молодые люди с октября 2021 года по апрель 2022 года срезали в подъездах многоквартирных домов Орла и области медный интернет-кабель. В общей сложности ими было похищено 6 810 метров интернет-кабеля, что не только лишило связи более 500 абонентов, но и нанесло ущерб телекоммуникационным предприятиям на сумму более 135 тысяч рублей.

Мужчины также обокрали дачные дома, расположенные на территории садовых обществ в Орловском муниципальном округе. Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и вернули владельцам.

Суд признал орловцев виновными в совершении серии краж и назначил одному из них лишение свободы на четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, другому – на три года, с отбыванием в колонии – поселении.