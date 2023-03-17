Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Орловские следователи за год возбудили более 530 уголовных дел. В Следственном управлении подвели итоги работы ведомства за 2022 год.

Руководитель следственного управления Петр Юдин на расширенном заседание коллегии отметил, что в 2022 году следственными подразделениями управления рассмотрено свыше 3730 сообщений о преступлениях и осуществлено 498 выездов на места происшествий. Расследовано 236 тяжких и особо тяжких преступлений и противоправных деяний.

– На протяжении нескольких лет на территории области сохраняется 100 % показатель раскрываемости, изнасилований и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших. Совместно с оперативными сотрудниками областного МВД раскрыто 14 уголовных дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы, –отмечают в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Отмечается, что количество обращений граждан, поступивших в следственное управление 2022 году, превысило отметку 1900. Следователями были приняты меры по восстановлению нарушенных прав орловцев.